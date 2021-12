Ravanusa, per la Procura una bolla di gas ha innescato la scintilla e causato la strage: nessun indagato (Di sabato 18 dicembre 2021) strage di Ravanusa, il Procuratore Patronaggio fa il punto sulla inchiesta dell’esplosione che ha provocato nove morti e decreta: «nessun avviso garanzia, lo scoppio provocato da una bolla di gas». L’inchiesta per la tragedia di Ravanusa (Agrigento) dopo l’esplosione di sabato sera che ha provocato 9 morti è, al momento, a carico di ignoti. Il magistrato, che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, a riguardo ha dichiarato: «Gli unici avvisi sono stati notificati alle parti offese in relazione agli atti irripetibili effettuati». Aggiungendo a stretto giro che: «È possibile fin d’ora, affermare che l’esplosione sia stata prodotta da una bolla, o “camera” di metano innescata da una casuale scintilla». Ravanusa, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021)di, iltore Patronaggio fa il punto sulla inchiesta dell’esplosione che ha provocato nove morti e decreta: «avviso garanzia, lo scoppio provocato da unadi gas». L’inchiesta per la tragedia di(Agrigento) dopo l’esplosione di sabato sera che ha provocato 9 morti è, al momento, a carico di ignoti. Il magistrato, che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, a riguardo ha dichiarato: «Gli unici avvisi sono stati notificati alle parti offese in relazione agli atti irripetibili effettuati». Aggiungendo a stretto giro che: «È possibile fin d’ora, affermare che l’esplosione sia stata prodotta da una, o “camera” di metano innescata da una casuale»., ...

Advertising

poliziadistato : Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime di #Ravanusa (Agrigento) per dar loro l'ultimo sa… - emergenzavvf : #Ravanusa (AG), si sono svolti oggi i funerali delle vittime dell’esplosione di sabato. Commozione dei tanti… - GiuseppeConteIT : Da #Ravanusa arrivano immagini e notizie drammatiche. Il @Mov5Stelle si stringe alle persone coinvolte e ai familia… - ilmattinodisici : #Esplosione #Ravanusa, il magistrato: “Scoppio provocato da bolla di gas”: L’inchiesta per la strage avvenuta a… - SecolodItalia1 : Ravanusa, per la Procura una bolla di gas ha innescato la scintilla e causato la strage: nessun indagato… -