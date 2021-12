Rally di Sperlonga | Testa vince la 13esima edizione lungo la Riviera di Ulisse

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 dicembre 2021)– Il molisano, ex campione italiano junior, Giuseppe, in coppia con Abatecola, ha vinto oggi, laRonde di, il classico appuntamento rallistico di fine anno, partito con il pieno di iscritti, 140, i quali una volta accesi i motori hanno confermato la tradizione della gara, quest’anno confortata da un bellissimo sabato soleggiato e dalla temperatura piacevole, sulla “di”. Spettacolare, frizzante, tirato dal primo all’ultimo metro dei quattro passaggi sulla prova della “Magliana” (l’ultimo dei quali corso dopo il tramonto), il confronto sul campo è stato caratterizzato dal dualismo tra il vincitore della gara, lucido e risoluto ed anche esente da errori, ed il napoletano Fabio Gianfico, in coppia con Mongillo (Skoda Fabia R5), cui un ...