(Di sabato 18 dicembre 2021) Percorrere con un click il Salone delle Feste soffermandosi con il naso all’insù sui suoi imponenti lampadari, o quello dei Corazzieri, grande come un campo da tennis al coperto; camminare lungo i sontuosi corridoi e ammirare in ogni ambiente i mobili preziosi e le opere d’arte di cui osservare ogni più piccolo dettaglio. Infine affacciarsi idealmente da una delle finestre per godere della vista più bella di Roma. Un Palazzo del potere che diventa sempre più “casa”: così potrebbe essere riassunto ildedicato alrealizzato da, grazie al quale dal 17 dicembre è possibile visitare digitalmente tutto l’edificio della Presidenza della Repubblica direttamente da pc, tablet e smartphone collegandosi su g.co/. È quanto ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - HTO_tv : Quirinale – Presentato al Presidente Mattarella il progetto Google Arts & Culture - infoitinterno : Quirinale: presentato progetto Google Arts&Culture con Mattarella - zazoomblog : Quirinale: presentato progetto Google Arts&Culture con Mattarella - #Quirinale: #presentato #progetto - TV7Benevento : Quirinale: presentato progetto Google Arts&Culture con Mattarella... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale presentato

la regolarità dell'elezione del senatore Daniele Manca, a seguito del ricorsoda Ernesto Carbone che ne è uscito perdente. Niente da fare neanche per il Presidente della Lazio, Claudio ...... è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ... haal Capo dello Stato, in assoluta anteprima, il programma dei lavori del convegno "...Il riconoscimento dell’Economist - Come accadde con la Cassa del Mezzogiorno di Pescatore per gli investimenti. L’editoriale di Napoletano ...Roma, 17 dicembre 2021 - L'Osservatorio permanente Giovani-Editori, con il suo fondatore e presidente Andrea Ceccherini, ha presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo sviluppo di ...