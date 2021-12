Quirinale, per gli italiani la ‘casa’ di Draghi è al Colle (Di sabato 18 dicembre 2021) Sul Colle più alto gli italiani vorrebbero il migliore. Mario Draghi, da quando ha preso posto al centro della politica italiana, è subito sembrato il predestinato per succedere a Sergio Mattarella. Sondaggi e pancia del paese si sono trovati d’accordo sul suo nome come prossimo capo dello Stato. Sino a pochi giorni fa una ricerca targata Quorum/YouTrend dava Draghi largamente in cima tra le personalità che potrebbero ricoprire questo ruolo. Per il 17% degli italiani il nome migliore per il Colle sarebbe quello dell’attuale premier, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all’8% e al 5%. E sin dagli scorsi mesi il passaggio dell’ex numero uno della Bce al Quirinale sembrava scontato. Ma il colpo di coda della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Sulpiù alto glivorrebbero il migliore. Mario, da quando ha preso posto al centro della politica italiana, è subito sembrato il predestinato per succedere a Sergio Mattarella. Sondaggi e pancia del paese si sono trovati d’accordo sul suo nome come prossimo capo dello Stato. Sino a pochi giorni fa una ricerca targata Quorum/YouTrend davalargamente in cima tra le personalità che potrebbero ricoprire questo ruolo. Per il 17% degliil nome migliore per ilsarebbe quello dell’attuale premier, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all’8% e al 5%. E sin dagli scorsi mesi il passaggio dell’ex numero uno della Bce alsembrava scontato. Ma il colpo di coda della ...

