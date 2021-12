Quirinale? Occhio a Renzi e al Misto. Panarari tra peones e leader in crisi (Di sabato 18 dicembre 2021) Sos leadership. Dopo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, anche il leader della Lega ‘blinda’ Mario Draghi a palazzo Chigi. “Se resta lo stato di emergenza – ha detto Salvini – deve rimanere anche Draghi”. In compenso lui “sopporta” di stare al Governo col Pd. Il titolare della Farnesina invoca l’esigenza di tener fuori il premier dai giochi politici e dal toto-nomi. Al di là delle dichiarazioni più o meno roboanti in un senso o in un altro “il vero problema, sia per quanto riguarda i grillini, sia per quanto riguarda il destra-centro è quello della leadership”. E, con ogni probabilità, il terreno sul quale si consumerà lo scontro sarà proprio quello dell’elezione del Capo dello Stato. La pensa così Massimiliano Panarari, sociologo e docente dell’Università Mercatorum. Panarari, Di Maio sembra quasi ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) Sosship. Dopo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, anche ildella Lega ‘blinda’ Mario Draghi a palazzo Chigi. “Se resta lo stato di emergenza – ha detto Salvini – deve rimanere anche Draghi”. In compenso lui “sopporta” di stare al Governo col Pd. Il titolare della Farnesina invoca l’esigenza di tener fuori il premier dai giochi politici e dal toto-nomi. Al di là delle dichiarazioni più o meno roboanti in un senso o in un altro “il vero problema, sia per quanto riguarda i grillini, sia per quanto riguarda il destra-centro è quello dellaship”. E, con ogni probabilità, il terreno sul quale si consumerà lo scontro sarà proprio quello dell’elezione del Capo dello Stato. La pensa così Massimiliano, sociologo e docente dell’Università Mercatorum., Di Maio sembra quasi ...

