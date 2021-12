Quarta ondata, Treviso è la provincia più colpita: oltre 1.500 contagi al giorno (Di sabato 18 dicembre 2021) Con 1500 casi in un giorno , il Comune di Marca, Treviso , è al secondo picco più alto di contagi in Italia. 'Mi sento sconsolato e quasi impotente davanti a questa ondata, sono numeri spaventosi , ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Con 1500 casi in un, il Comune di Marca,, è al secondo picco più alto diin Italia. 'Mi sento sconsolato e quasi impotente davanti a questa, sono numeri spaventosi , ...

Advertising

M5S_Baroni : Quel raccomandato politico di #Sileri che ha fatto carriera grazie alla #Taverna e al monte di bugie #M5S, ci spieg… - GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - fattoquotidiano : LA QUARTA ONDATA Ospedali in crisi, Veneto e Liguria rischiano il rosso a inizio gennaio [di Alessandro Mantovani] - Ilaria19425156 : RT @LVDA_Acid: Sileri: “Resistere per 4 settimane, in arrivo l’effetto immunità. La Stampa - 11 Marzo 2021 Sileri: “Quarta ondata non è co… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'C'è una maledetta accelerata diffusione del #Covid, siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamo riaprire le terapie inten… -