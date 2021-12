Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo la discesa in Val d’Isere? Montepremi e cifre, poker per l’azzurra (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. l’azzurra si è imposta sulla pista francese, scendendo col pettorale numero 7, e ha conquistato il suo 15mo sigillo in carriera nella massima competizione itinerante. La bergamasca ha firmato il suo quarto sigillo stagionale, il terzo consecutivo in questa specialità dopo la doppietta firmata a Lake Louise. La 29enne, Campionessa Olimpica e detentrice della Sfera di Cristallo di specialità, ha palesato ancora una volta tutto il suo talento e ha sciorinato una classe innata. Tra l’altro la nostra portacolori è balzata anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Si tratta di un risultato tecnico e sportivo di assoluto spessore, ma che ha anche un importante risvolto ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto lalibera di Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.si è imposta sulla pista francese, scendendo col pettorale numero 7, e ha conquistato il suo 15mo sigillo in carriera nella massima competizione itinerante. La bergamasca ha firmato il suo quarto sigillo stagionale, il terzo consecutivo in questa specialità dopo la doppietta firmata a Lake Louise. La 29enne, Campionessa Olimpica e detentrice della Sfera di Cristallo di specialità, ha palesato ancora una volta tutto il suo talento e ha sciorinato una classe innata. Tra l’altro la nostra portacolori è balzata anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Si tratta di un risultato tecnico e sportivo di assoluto spessore, ma che ha anche un importante risvolto ...

Advertising

Vincenz87173226 : @AssoNavigator @dottclorenzi @OGiannino Tutto meraviglioso ma resta la domanda quanti assunti? Tutto cio descritto… - FNeg97 : Ma quanti soldi si fanno i cantanti delle canzoni di natale? - MarcoNeri1987 : @DursoAVita1 @caffeuccio1 Ma a voi quanti soldi vi da per differenderla ? Ed in più vi da pure la tredicesima? Perc… - MarcoNeri1987 : @Anna50732053 @fabiofabbretti Vi prende in giro e voi ci cascate comunque quanti soldi vi da per difenderla vorrei… - vivanet_g : @la_laglossy Sempre pensato fosse in casa, pensavo più ad Orgosolo. Chissà quello che ha cantato, quanti soldi avrà incassato ?? -