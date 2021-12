Quali sono i sintomi della variante Omicron che non dobbiamo sottovalutare (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e la provincia autonoma di Trento passano in giallo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza, dopo che è stata superata la soglia di allerta nei tre parametri per il cambio di colore. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss, 9 Regioni superano la soglia di allerta – fissata al 10% – di occupazione nelle terapie intensive. Intanto la progressione dei contagi fa registrare un nuovo picco: è da oltre un anno, da fine novembre del 2020, che non si registrano oltre 28mila casi in un giorno. sono queste le dirette conseguenze della variante Omicron che sta facendo tremare i governi d’Europa e non solo. Lo studio di Hong Kong che tanto ha fatto in questi giorni sembra mostrare un impatto della variante ... Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e la provincia autonoma di Trento passano in giallo. Il ministroSalute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza, dopo che è stata superata la soglia di allerta nei tre parametri per il cambio di colore. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss, 9 Regioni superano la soglia di allerta – fissata al 10% – di occupazione nelle terapie intensive. Intanto la progressione dei contagi fa registrare un nuovo picco: è da oltre un anno, da fine novembre del 2020, che non si registrano oltre 28mila casi in un giorno.queste le dirette conseguenzeche sta facendo tremare i governi d’Europa e non solo. Lo studio di Hong Kong che tanto ha fatto in questi giorni sembra mostrare un impatto...

Advertising

WRicciardi : riflessione triste: milioni di italiani si sono tatuati senza pensare alle conseguenze a lunga durata dell'impianto… - MSF_ITALIA : #GeoBarents #Mediterraneo Appena concluso il soccorso di 49 persone, tra le quali ci sono anche donne e minori, da… - pisto_gol : Come mai il presidente FIGC Gravina anticipa alla stampa l’esito del caso-Suarez, tuttora al vaglio della Procura F… - MariangelaSant8 : RT @lisadagliocchib: Non sono rari gli storici francesi per i quali la storia del mondo è un episodio della storia di Francia. ???Nicolás G… - barbaralai84 : RT @LoPsihologo: Quali sono quelle abitudini della tua vita che riconosci come 'cattive'? [nell'articolo c'è un contenuto free da scaricare… -