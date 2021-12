Puglia, maltempo: sabato di allerta per vento fino a burrasca e forti mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 18 dicembre 2021) Venti forti settentrionali fino a burrasca con raffiche di burrasca possibili nei settori ionici. forti mareggiate lungo le coste esposte. allerta della Protezione civile per la Puglia, dalle 6 odierne per 18-24 ore. Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: sabato di allerta per vento fino a burrasca e forti mareggiate <small class="subtitle">Protezione civile, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 18 dicembre 2021) Ventisettentrionalicon raffiche dipossibili nei settori ionici.lungo le coste esposte.dellaper la, dalle 6 odierne per 18-24 ore. Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolodiper , ...

Advertising

zazoomblog : Puglia maltempo: sabato di allerta per vento fino a burrasca e forti mareggiate Protezione civile previsioni meteo… - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta per vento fino a burrasca e forti mareggiate Protezione civile previsioni meteo - #Puglia… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per vento fino a burrasca e forti mareggiate (immagine: fonte protezione civile… - Trmtv : Maltempo in Puglia e Basilicata nel prossimo weekend, prevista neve anche a bassa quota - AnsaPuglia : Maltempo, isole Tremiti isolate da due giorni. Forti raffiche vento, motonave'Isola di Capraia'rimasta in porto… -