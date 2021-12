PSG | la critica di Verratti | «La gente pensa che Ligue 1 sia facile | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il centrocampista del PSGha parlato delle voci sulla1, intesa spesso come un campionatoMarco, centrocampista del PSG e della Nazionale, in una intervista ai canali ufficiali del club parigini ha parlato di questa prima parte di stagione rispondendo anche a chiil campionato francese.1 – «Il bilancio di questa prima parte è sicuramente positivo. Siamo primi in classifica e abbiamo anche un certo vantaggio. Lo scorso anno ha vinto il Lille a cui faccio i complimenti e sappiamo che non sarà. Le persone credono siain1 ma non è così. Ci sono squadre competitive che giocano le Coppe europee. Penso che il campionato francese sia difficile come gli altri. Possiamo ...