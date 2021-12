Provinciali, alle 12 hanno già votato in 350 tra sindaci e consiglieri (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Procede con buon ritmo la partecipazione alle elezioni Provinciali in corso al “Palatedeschi“. Intorno alle 12 erano già 350 i “grandi elettori” ad aver esercitato il proprio diritto al voto, per una percentuale di affluenza pari al 38,25%. Arrivato al seggio, proprio in questi minuti, anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Procede con buon ritmo la partecipazioneelezioniin corso al “Palatedeschi“. Intorno12 erano già 350 i “grandi elettori” ad aver esercitato il proprio diritto al voto, per una percentuale di affluenza pari al 38,25%. Arrivato al seggio, proprio in questi minuti, anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

