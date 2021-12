Protesta dei tifosi al Gewiss Stadium: arriva la decisione dell’Atalanta! (Di sabato 18 dicembre 2021) Protesta dei tifosi, questa mattina, nei pressi del Gewiss Stadium. L’argomento della contestazione è sulla maglia che i giocatori bergamaschi avrebbero dovuto indossare questa sera in occasione della partita contro la Roma. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie Joma, sponsor degli orobici, ha realizzato una maglia per celebrare l’occasione, sulla maglia, però, al posto dello skyline di Bergamo, compare quello di Torino. Atalanta-Maglia Lo striscione dei tifosi, questa mattina, è stato piuttosto chiaro: “La maglia è sbagliata! Per rispetto non va indossata!” Questo il testo del messaggio nei confronti della società. Protesta accolta dalla dirigenza della dea che ha deciso di evitare di giocare contro i giallorossi con la solita divisa. La nota della ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021)dei, questa mattina, nei pressi del. L’argomento della contestazione è sulla maglia che i giocatori bergamaschi avrebbero dovuto indossare questa sera in occasione della partita contro la Roma. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie Joma, sponsor degli orobici, ha realizzato una maglia per celebrare l’occasione, sulla maglia, però, al posto dello skyline di Bergamo, compare quello di Torino. Atalanta-Maglia Lo striscione dei, questa mattina, è stato piuttosto chiaro: “La maglia è sbagliata! Per rispetto non va indossata!” Questo il testo del messaggio nei confronti della società.accolta dalla dirigenza della dea che ha deciso di evitare di giocare contro i giallorossi con la solita divisa. La nota della ...

