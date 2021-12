Pronto per Aguero un nuovo incarico nel mondo del calcio! (Di sabato 18 dicembre 2021) Aguero, dopo l’addio forzato al calcio giocato per un problema al cuore, potrebbe ricevere un incarico dal Manchester City. Ha dovuto abbandonare forzatamente il mondo del calcio giocato, ma potrebbe continuare ad avere un ruolo extra campo. Aguero City Ruolo Secondo quanto riportato da Olè, i Citizens vorrebbero affidargli il ruolo di ambasciatore del club nel mondo. Il trentatreenne argentino ha anche rifiutato diverse offerte per il ruolo di commentatore televisivo. Aguero, infatti, vorrebbe continuare a vivere il mondo del calcio dall’interno. Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021), dopo l’addio forzato al calcio giocato per un problema al cuore, potrebbe ricevere undal Manchester City. Ha dovuto abbandonare forzatamente ildel calcio giocato, ma potrebbe continuare ad avere un ruolo extra campo.City Ruolo Secondo quanto riportato da Olè, i Citizens vorrebbero affidargli il ruolo di ambasciatore del club nel. Il trentatreenne argentino ha anche rifiutato diverse offerte per il ruolo di commentatore televisivo., infatti, vorrebbe continuare a vivere ildel calcio dall’interno.

Advertising

fsnews_it : Tutto pronto per il debutto del #Frecciarossa di Trenitalia in #Francia. Domani #18dicembre FSNews racconterà i pri… - Inter : ??? | INTERVISTA “Sono pronto e sto bene. Sono molto ottimista e fiducioso per la partita. Daremo tutto per vincer… - AntoVitiello : #Maldini: 'Mercato di gennaio? L'idea era quella di rimanere così, dopo il ko di Kjaer valutiamo se prendere un gio… - BidoliNicola : @GiulioMarini2 @ANMagistrati ??La procura di Bergamo ha dato, al ministero della sanita', 1 mese di tempo per rispon… - BastianContro : Sono pronto per avviare il processo di beatificazione per Cuadrado #bolognaJuve -