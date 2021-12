“Pronta”. Maria Monsè, dopo la delusione al GF Vip non si arrende (Di sabato 18 dicembre 2021) dopo aver preso parte per pochissimo tempo al ‘GF Vip 6’, Maria Monsè non ha perso il buonumore e nonostante l’esperienza televisiva non sia proprio andata benissimo, ha deciso di porsi un altro obiettivo ambizioso. Stavolta infatti non siamo in presenza di indiscrezioni o comunque di voci uscite da chissà dove, ma di dichiarazioni ufficiali dell’ex vippona che stanno già facendo sognare i suoi fan. Che potrebbero dunque vederla nuovamente protagonista in una veste particolare. Nel corso della puntata del 13 dicembre Manuel Bortuzzo ha rivelato davanti a tutti di essere realmente innamorato di Lulù. E l’ex gieffina Maria Monsè ha gettato ombre sui sentimenti dell’ex nuotatore. “Magari – ha scritto su Instagram la showgirl – avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)aver preso parte per pochissimo tempo al ‘GF Vip 6’,non ha perso il buonumore e nonostante l’esperienza televisiva non sia proprio andata benissimo, ha deciso di porsi un altro obiettivo ambizioso. Stavolta infatti non siamo in presenza di indiscrezioni o comunque di voci uscite da chissà dove, ma di dichiarazioni ufficiali dell’ex vippona che stanno già facendo sognare i suoi fan. Che potrebbero dunque vederla nuovamente protagonista in una veste particolare. Nel corso della puntata del 13 dicembre Manuel Bortuzzo ha rivelato davanti a tutti di essere realmente innamorato di Lulù. E l’ex gieffinaha gettato ombre sui sentimenti dell’ex nuotatore. “Magari – ha scritto su Instagram la showgirl – avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non ...

Advertising

waltermaes : RT @brikena_cani: Perduta ho una poesia. Già scritta e pronta sul foglio per mettere il libro nella forma, inutilmente ho cercato. Era… - MatyldaStein : RT @brikena_cani: Perduta ho una poesia. Già scritta e pronta sul foglio per mettere il libro nella forma, inutilmente ho cercato. Era… - Martina11043191 : Non sono pronta ad ascoltare Maria #gfvipparty - Martina11043191 : Non so se sono pronta ad ascoltare Maria Monsè #gfvipparty - 20thCenturyIT : La storia d'amore fra Tony e Maria è pronta a infiammare le strade di new York! #WestSideStory di Steven Spielberg… -