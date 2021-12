Pronta la maschera per Osimehn | si punta a farlo giocare contro la Juventus

(Di sabato 18 dicembre 2021) Napoli, in arrivo laper Osimhen Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è in arrivo lache permetterà a Victor Osimhen … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA SPALLETTI ESULTA, UN TOP AZZURRO TORNA A DISPOSIZIONE >>>> - Ftbnews24 : ?? #Napoli, pronta la maschera per Osimhen: rientro vicino #Napoli #NapoliEmpoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l… - SiamoPartenopei : Cdm - Osimhen, pronta la maschera protettiva: obiettivo Juve se la Nigeria dà l'ok -

Per quest'ultimo, tra oggi e domani, laprotettiva saràper il collaudo, potrebbe iniziare ad utilizzarla la prossima settimana ma non ce la farà a rientrare per Napoli - Spezia. L'...... coniugare la sacralità della figura di Babbo Natale con ladissacrante della comicità. Il ...lezioni su lezioni di recitazione e dopo un lungo percorso di studio mi ha detto che ero. ...Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è in arrivo la maschera che permetterà a Victor Osimhen di rientrare in campo. L’obiettivo del Napoli è quello di averlo in campo contro ...Oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto del ritorno in campo di Victor Osimhen, che il Napoli vorrebbe per la Juventus.