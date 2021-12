Processo Open Arms, Salvini si proclama martire. Il Capitano fa la vittima come Silvio e Renzi e inveisce contro la sinistra che lo ha spedito a giudizio (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci risiamo. come nei processi precedenti – vedi quello relativo alla Gregoretti – Matteo Salvini pensa di essere al di sopra: “Stiamo parlando di una nave spagnola (la Open Arms, ndr) che ha raccolto migranti in acque libiche, ha gironzolato 15 giorni per il Mediterraneo, che ha rifiutato di andare in Tunisia, a Malta e in Spagna e di venire in Italia infrangendo le leggi, e a Processo ci va il ministro che ha difeso il suo Paese. Siamo veramente su Scherzi a parte”. MATTEO SANTO SUBITO Salvini parla dall’aula bunker del Pagliarelli di Palermo dove è convocato per l’udienza in cui è imputato per rifiuto di atti d’ufficio e sequestro di persona. Ma non contento il senatore leghista ha rincarato la dose all’uscita: “Non ce l’ho con i giudici, ce l’ho con quei politici della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci risiamo.nei processi precedenti – vedi quello relativo alla Gregoretti – Matteopensa di essere al di sopra: “Stiamo parlando di una nave spagnola (la, ndr) che ha raccolto migranti in acque libiche, ha gironzolato 15 giorni per il Mediterraneo, che ha rifiutato di andare in Tunisia, a Malta e in Spagna e di venire in Italia infrangendo le leggi, e aci va il ministro che ha difeso il suo Paese. Siamo veramente su Scherzi a parte”. MATTEO SANTO SUBITOparla dall’aula bunker del Pagliarelli di Palermo dove è convocato per l’udienza in cui è imputato per rifiuto di atti d’ufficio e sequestro di persona. Ma non contento il senatore leghista ha rincarato la dose all’uscita: “Non ce l’ho con i giudici, ce l’ho con quei politici della ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno da Palermo dopo l’udienza del processo Open Arms. - LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, p… - fattoquotidiano : OPEN ARMS / IL PROCESSO A SALVINI Il testimone: 'Impossibile sbarcare in Spagna'. La difesa: 'La nave era in compl… - fifaedo2 : Processo Open Arms, Salvini: “Siamo su Scherzi a Parte' - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Open Arms, entra nel vivo il processo a Salvini. Il testimone: “Impossibile sbarcare in Spagna”. La difesa: “La nave e… -