Probabili formazioni Udinese-Salernitana: diciannovesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Salernitana, match della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di martedì 21 dicembre in questo turno natalizio che chiude il girone di andata. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Udinese – Cioffi schiera un 3-4-1-2 con Pussetto alle spalle di Deulofeu e Beto. Molina e Udogie pronti sulle corsie laterali. Torna Success dopo la squalifica. Salernitana – Colantuono propone il 3-5-1-1 con Ribery alle spalle di uno tra Simy, Bonazzoli, Gondo e Djuric. Ranieri e Kechrida sulle fasce. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:30 di martedì 21 dicembre in questo turno natalizio che chiude il girone di andata. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Cioffi schiera un 3-4-1-2 con Pussetto alle spalle di Deulofeu e Beto. Molina e Udogie pronti sulle corsie laterali. Torna Success dopo la squalifica.– Colantuono propone il 3-5-1-1 con Ribery alle spalle di uno tra Simy, Bonazzoli, Gondo e Djuric. Ranieri e Kechrida sulle fasce. Le...

