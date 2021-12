Probabili formazioni Genoa-Atalanta | diciannovesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 21 dicembre al Ferraris. Sfida da ex per Gasperini, contro Shevchenko che cerca punti salvezza per non sprofondare. La partita potrà essere seguita su Dazn e su Sky oltre che su Sky Go in streaming.– Destro e Pandev in attacco, ma occhio al rientro di Caicedo. Cambiaso e Ghiglione pronti ad agire sulle corsie laterali. Da valutare anche Fares, mentre Rovella è out.– Zapata in attacco, a supporto restano in pole Pasalic e Ilicic, favorito su Malinovskyi. De Roon e Freuler a centrocampo. Le...