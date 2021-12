Pro Vercelli-Mantova, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Corsa ai playoff e tentato di togliersi dalla zona rossa dei playout della classifica. Sono punti davvero molto importanti, quelli in palio al Silvio Piola di Vercelli in questo incontro del Girone A della Serie C. I padroni di casa bianconeri, attualmente al decimo posto, arrivano da un momento estremamente negativo spezzando, soltanto, dall’ultima partita che li ha rivisti tornare alla vittoria. Nelle ultime cinque giornata del campionato, i piemontesi adesso di Franco Lerda hanno incassato quattro sconfitte ed una vittoria nell’ultimo turno sul campo della Fiorenzuola. Il nuovo allenatore cercherà la continuità di risultati, questa volta tra le mura amiche, contro i lombardi biancorossi. Il Mantova è affetta da pareggite acuta in questo periodo: nelle cinque appena archiviate di Lega Pro, la compagine di Giuseppe Galderisi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Corsa ai playoff e tentato di togliersi dalla zona rossa dei playout della classifica. Sono punti davvero molto importanti, quelli in palio al Silvio Piola diin questo incontro del Girone A dellaC. I padroni di casa bianconeri, attualmente al decimo posto, arrivano da un momento estremamente negativo spezzando, soltanto, dall’ultima partita che li ha rivisti tornare alla vittoria. Nelle ultime cinque giornata del campionato, i piemontesi adesso di Franco Lerda hanno incassato quattro sconfitte ed una vittoria nell’ultimo turno sul campo della Fiorenzuola. Il nuovo allenatore cercherà la continuità di risultati, questa volta tra le mura amiche, contro i lombardi biancorossi. Ilè affetta da pareggite acuta in questo periodo: nelle cinque appena archiviate di Lega Pro, la compagine di Giuseppe Galderisi ...

Advertising

StampaVercelli : La Pro prova a lasciarsi la crisi alle spalle e contro il Mantova cerca conferme - CCalcistica : Revised Serie C Blacklist. I somehow forgot Virtus Verona (it's easy done, to be fair). 1. Catania 2. Teramo 3. Se… - RionChaos : Mercedes sta alla Juventus come Red Bull sta all'Inter. Non me la sento di associare il Milan alla Ferrari perciò… - Davide19422741 : @JosephDifranc20 @ParticipioPart @prosperi_remo La cosa più triste è che pensa che la juve sia una persona non ha c… - SerieA_Aust : RT @CCalcistica: Top 10 Serie C clubs in danger of financial implosion: 1. Catania 2. Teramo 3. Seregno 4. Pescara 5. Imolese 6. Pro Vercel… -