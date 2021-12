Primavera Araba | il 18 Dicembre 2010 scoppia la rivoluzione nei paesi arabi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il 18, Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante di Sidi Bouzid, in Tunisia, si dà fuoco in segno di protesta contro le angherie subite ad opera della polizia e per le difficili condizioni economiche del suo paese. Da qui ha inizio la c.d. “”. Iniziava 11 anni fa e da lì partiva un effetto domino rivoluzionario che dalla Tunisia, passando dall‘Egitto, arrivò alla Libia, allo Yemen fino a scuotere il Nord Africa intero e Medio Oriente. Il suicidio e il sogno di libertà e democrazia Il suicidio di Mohamed Bouazizi è la scintilla di una sollevazione popolare che nel giro di qualche settimana costringe alla fuga il dittatore Zine El Abidine Ben Ali e che si estende a molte piazze arabe del Nord Africa e del Medio Oriente, mettendo alle strette quasi tutti i regimi autoritari che duravano ...