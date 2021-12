Prima causa contro il Green Pass: cos’è e cosa si rischia falsificandolo? (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il Tribunale di Padova è la volta di quello di Ascoli Piceno. Mentre nel primo caso, tuttavia, il procedimento è stato respinto oggi con un procedimento in via d’urgenza, nelle Marche, si tenta di avviare il primo procedimento di un privato cittadino contro il Green Pass. Nel complicato mondo del Green Pass e dei suoi oppositori entra in gioco il diritto civile, quello dell’Unione Europea e, in caso di falsificazione, il penale. Analizziamo quindi insieme la vicenda e, partendo da essa, cosa rappresentano in Italia il Green Pass e le sue violazioni. Prima causa pilota ad Ascoli Piceno, la vicenda La Prima udienza è fissata per il 20 dicembre presso il Tribunale Ascoli Piceno, sezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il Tribunale di Padova è la volta di quello di Ascoli Piceno. Mentre nel primo caso, tuttavia, il procedimento è stato respinto oggi con un procedimento in via d’urgenza, nelle Marche, si tenta di avviare il primo procedimento di un privato cittadinoil. Nel complicato mondo dele dei suoi oppositori entra in gioco il diritto civile, quello dell’Unione Europea e, in caso di falsificazione, il penale. Analizziamo quindi insieme la vicenda e, partendo da essa,rappresentano in Italia ile le sue violazioni.pilota ad Ascoli Piceno, la vicenda Laudienza è fissata per il 20 dicembre presso il Tribunale Ascoli Piceno, sezione ...

