Preso in Sardegna Mesina | latitante da luglio 2020

Preso in Sardegna dai carabinieri Graziano Mesina, ricercato da luglio 2020 quando si rese latitante. Settantanove anni, "Grazianeddu" è stato rintracciato a Desulo (Nuoro), dove si nascondeva ospite di amici. Il comandante generale dell`Arma dei carabinieri, Teo Luzi, ha espresso i propri complimenti a tutti i componenti del ROS, del Comando Provinciale di Nuoro, del GIS e dello Squadrone Cacciatori di Sardegna: "L`arresto odierno - ha scritto Luzi - è stato possibile solo grazie alla vostra capacità di lavorare in maniera sinergica, sfruttando a pieno le rispettive competenze. Con la vostra professionalità e il vostro esempio rendete me e tutti i Carabinieri che quotidianamente svolgono il proprio lavoro, con altrettanta serietà e passione, pieni di orgoglio.

