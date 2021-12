Premier League, Klopp: «Per i calciatori il vaccino è un obbligo morale» (Di sabato 18 dicembre 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha affrontato in conferenza stampa l’argomento vaccini: le dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato dell’argomento vaccini. DICHIARAZIONI – «Per i calciatori vaccinarsi è un obbligo morale. Se sto facendo qualcosa che aiuta le persone intorno a me dovrebbe essere obbligatorio, ma qualcuno la vede in maniera diversa. Io ho 54 anni e credo fermamente che le persone si possano convincere su tante cose giuste da fare, su questo però ho i miei dubbi. Basti pensare alla Germania, un paese meno vaccinato dell’Inghilterra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha affrontato in conferenza stampa l’argomento vaccini: le dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato dell’argomento vaccini. DICHIARAZIONI – «Per ivaccinarsi è un. Se sto facendo qualcosa che aiuta le persone intorno a me dovrebbe essere obbligatorio, ma qualcuno la vede in maniera diversa. Io ho 54 anni e credo fermamente che le persone si possano convincere su tante cose giuste da fare, su questo però ho i miei dubbi. Basti pensare alla Germania, un paese meno vaccinato dell’Inghilterra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - CalcioNews24 : #PremierLeague, Jurgen #Klopp parla così dei #vaccini nel mondo del calcio ??? - Efisio31251859 : RT @MMaXXprIIme: Inghilterra tutta vaccinata ma la Premier League sospende il campionato di calcio per Covid ???????????? - pippo123456abc : RT @MMaXXprIIme: Inghilterra tutta vaccinata ma la Premier League sospende il campionato di calcio per Covid ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Omicron travolge la Premier League: rinviate altre 4 partite e ora si pensa allo stop totale. Nel Regno Unito oltre 93mila casi in 24 ore LONDRA . La variante Omicron non risparmia nemmeno la Premier League , il campionato di calcio inglese che non riesce a proseguire: sono state rinviate cinque partite che erano in programma per questo weekend, a causa della pandemia che ha ripreso a ...

Calcio in tv: le partite del weekend Due i match di Premier League "live" su Sky Sport Football: alle 16 Aston Villa - Burnley con Nicola Roggero al racconto, alle 18,30 Leeds - Arsenal con Federico Zancan al microfono.

"Covid, la Premier League convoca una riunione d'urgenza per lunedì" Corriere dello Sport Tottenham-Liverpool: presentazione della partita e pronostico Nella diciottesima e penultima giornata del girone d'andata, il Tottenham di Antonio Conte ospita la corazzata Liverpool di Klopp. Il lungo periodo di inattività dovuto al focolaio di Covid 19 ...

Tottenham-Liverpool, ‘avvertimento’ di Conte alla Premier League Alla vigilia di Tottenham-Liverpool, le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa: il tecnico lancia un segnale sull'emergenza Covid ...

LONDRA . La variante Omicron non risparmia nemmeno la, il campionato di calcio inglese che non riesce a proseguire: sono state rinviate cinque partite che erano in programma per questo weekend, a causa della pandemia che ha ripreso a ...Due i match di"live" su Sky Sport Football: alle 16 Aston Villa - Burnley con Nicola Roggero al racconto, alle 18,30 Leeds - Arsenal con Federico Zancan al microfono.Nella diciottesima e penultima giornata del girone d'andata, il Tottenham di Antonio Conte ospita la corazzata Liverpool di Klopp. Il lungo periodo di inattività dovuto al focolaio di Covid 19 ...Alla vigilia di Tottenham-Liverpool, le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa: il tecnico lancia un segnale sull'emergenza Covid ...