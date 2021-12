Premier League 2021/2022: l’Arsenal domina il Leeds, pokerissimo e vittoria esterna (Di sabato 18 dicembre 2021) l’Arsenal continua ad alimentare il suo momento positivo: sconfitto il Leeds per 1-4. Bis di reti di Martinelli tra il 16? e il 28?, a mettere in chiaro le intenzioni dei londinesi sin dall’inizio del primo tempo. Seconda metà della prima frazione sempre a favore dei Gunners, con Saka a chiudere i conti al 42?; l’esterno d’attacco inglese ha chiuso le danze dei primi 45?, di fatto decretando definitivamente le sorti dell’incontro, influenzando di conseguenza anche il secondo tempo. Il Leeds ha tentato di recuperare la disperata situazione, proponendo il consueto calcio offensivo e non risparmiando alcuna delle lance a disposizione dell’arco di Bielsa. Gol della bandiera dei padroni di casa, firmato da Raphinha, così da onorare la partita al Elland Road e strappare un sorriso ai tifosi. Colpo di grazia di Smith Rowe, all’85’: punteggio ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021)continua ad alimentare il suo momento positivo: sconfitto ilper 1-4. Bis di reti di Martinelli tra il 16? e il 28?, a mettere in chiaro le intenzioni dei londinesi sin dall’inizio del primo tempo. Seconda metà della prima frazione sempre a favore dei Gunners, con Saka a chiudere i conti al 42?; l’esterno d’attacco inglese ha chiuso le danze dei primi 45?, di fatto decretando definitivamente le sorti dell’incontro, influenzando di conseguenza anche il secondo tempo. Ilha tentato di recuperare la disperata situazione, proponendo il consueto calcio offensivo e non risparmiando alcuna delle lance a disposizione dell’arco di Bielsa. Gol della bandiera dei padroni di casa, firmato da Raphinha, così da onorare la partita al Elland Road e strappare un sorriso ai tifosi. Colpo di grazia di Smith Rowe, all’85’: punteggio ...

