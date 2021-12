Preghiera della sera 18 Dicembre 2021: “Manda il Tuo Spirito Santo, Signore” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Manda il Tuo Spirito Santo, Signore”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 dicembre 2021) “il Tuo”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

