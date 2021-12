Preghiamo oggi 18 dicembre la Madonna dell’Orto di Chiavari | Protegge dal contagio (Di sabato 18 dicembre 2021) Maria Santissima si fa presente durante una terribile epidemia. La sua azione di grazia non si ferma e la sua potente opera di guarigione continua nel tempo, e manifesta ancora la sua presenza in quel luogo. Il dipinto miracoloso è l’ex voto di una donna che viene preservata dal terribile male. Successivamente Maria si farà L'articolo Preghiamo oggi 18 dicembre la Madonna dell’Orto di Chiavari Protegge dal contagio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 dicembre 2021) Maria Santissima si fa presente durante una terribile epidemia. La sua azione di grazia non si ferma e la sua potente opera di guarigione continua nel tempo, e manifesta ancora la sua presenza in quel luogo. Il dipinto miracoloso è l’ex voto di una donna che viene preservata dal terribile male. Successivamente Maria si farà L'articolo18ladidalproviene da La Luce di Maria.

Preghiamo oggi 18 dicembre la Madonna dell'Orto di Chiavari | Protegge dal contagio La Luce di Maria

