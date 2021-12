Posticipate le partite di Manchester United, Aston Villa, Southampton, Watford e West Ham: il motivo (Di sabato 18 dicembre 2021) Non si gioca in Premier League, tante partite in programma per la giornata di sabato sono state Posticipate. Potrebbe giocarsi soltanto Leeds-Arsenal, fischio di inizio previsto alle 18.30. Sono state rinviate ben 5 partite, tutte in programma nella giornata di sabato: Manchester United-Brighton, Aston Villa-Burnley, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace e West Ham-Norwich. Il motivo della sospensione? In Inghilterra sono aumentati i casi positivi al Covid-19 e tante squadre del campionato inglese sono state colpite da focolai. La decisione, inevitabile, è stata quella di rinviare le partite delle squadre coinvolte. Paris Fc-Lione sospesa, il motivo: un altro ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 18 dicembre 2021) Non si gioca in Premier League, tantein programma per la giornata di sabato sono state. Potrebbe giocarsi soltanto Leeds-Arsenal, fischio di inizio previsto alle 18.30. Sono state rinviate ben 5, tutte in programma nella giornata di sabato:-Brighton,-Burnley,-Brentford,-Crystal Palace eHam-Norwich. Ildella sospensione? In Inghilterra sono aumentati i casi positivi al Covid-19 e tante squadre del campionato inglese sono state colpite da focolai. La decisione, inevitabile, è stata quella di rinviare ledelle squadre coinvolte. Paris Fc-Lione sospesa, il: un altro ...

