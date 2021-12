Porto, una chiromante nello staff tecnico: stipendio da 15mila euro al mese (Di sabato 18 dicembre 2021) Una chiromante nello staff tecnico del Porto, una delle principali squadre europee. Sembra una follia, ma invece è tutto vero ed è quanto emerge in queste ore a margine delle indagini delle forze dell’ordine nell’ambito delle presunte irregolarità sul trasferimento dei calciatori. A partire dallo scorso luglio il club lusitano, fresco di eliminazione dalla Champions League e prossimo avversario della Lazio in europa League, ha nel suo staff una chiromante: si tratta di Maddalena Aroso, indovina personale del presidente Pinto da Costa che evidentemente sperava in questo modo di allontanare un po’ di guai. L’obiettivo non sembra essere stato centrato, anzi: adesso si stanno moltiplicando le ironie sul web per lo ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadel, una delle principali squadrepee. Sembra una follia, ma invece è tutto vero ed è quanto emerge in queste ore a margine delle indagini delle forze dell’ordine nell’ambito delle presunte irregolarità sul trasferimento dei calciatori. A partire dallo scorso luglio il club lusitano, fresco di eliminazione dalla Champions League e prossimo avversario della Lazio inpa League, ha nel suouna: si tratta di Maddalena Aroso, indovina personale del presidente Pinto da Costa che evidentemente sperava in questo modo di allontanare un po’ di guai. L’obiettivo non sembra essere stato centrato, anzi: adesso si stanno moltiplicando le ironie sul web per lo ...

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto al Porto vecchio di Trieste, schiacciato sotto una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 n… - lucianonobili : Grande soddisfazione per l’importantissimo risultato raggiunto dal porto di #Civitavecchia. Come @ItaliaViva da tem… - RaiLibri : 'Vi porto nel mondo che vorrei, quello in cui ci si aiuta e dove non si ha paura dell'altro.' @insinnaflavio prese… - JudgeAnnibal : @DeugemoTwo Lo stato Facebook non prevede una intera cerimonia in cui puoi invitare gli amici e fare una foto di gr… - sportface2016 : #Calcio #Portogallo Una chiromante nello staff del #Porto, ironia e polemiche -