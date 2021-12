Ponticelli, carabinieri setacciano le strade: un arresto per spaccio di droga (IL NOME) (Di sabato 18 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: i carabinieri hanno arrestato a Ponticelli un 33enne che dovrà scontare 3 anni e 2 mesi per spaccio e detenzione di droga. Servizio straordinario di controllo del territorio a Ponticelli per i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Setacciate le strade del quartiere insieme al nucleo dei carabinieri cinofili e ai militari del Leggi su 2anews (Di sabato 18 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: ihanno arrestato aun 33enne che dovrà scontare 3 anni e 2 mesi pere detenzione di. Servizio straordinario di controllo del territorio aper idella compagnia di Poggioreale. Setacciate ledel quartiere insieme al nucleo deicinofili e ai militari del

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Carabinieri setacciano le strade di Ponticelli - - rep_napoli : Criminalità a Ponticelli, carabinieri nelle scuole e in strada [aggiornamento delle 09:28] - LaTorre1905 : Torre del Greco, vanno in giro di notte su #Scooter rubato: denunciati 2 #Minori per ulteriori info clicca qui… - EmergenzaH24 : RT @gazzettanapoli: ?? Ucciso con dieci colpi d'arma da fuoco. E' accaduto la scorsa notte, a Napoli. La vittima è Gennaro Matteo, 35 anni,… - gazzettanapoli : ?? Ucciso con dieci colpi d'arma da fuoco. E' accaduto la scorsa notte, a Napoli. La vittima è Gennaro Matteo, 35 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli carabinieri Controlli dei carabinieri a Poggioreale: quartiere passato al setaccio Servizio straordinario di controllo del territorio a Ponticelli per i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Setacciate le strade del quartiere insieme al nucleo dei carabinieri cinofili e ai militari del reggimento Campania. Perquisizioni, un ...

Torre del Greco. Di notte a bordo di uno scooter rubato: denunciati 2 minorenni I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco la notte scorsa hanno ... Li fermano, l'autista è di ponticelli ed ha 16 anni mentre il passeggero è un 15enne di San Giorgio a ...

Ponticelli, carabinieri setacciano le strade: un arresto per spaccio di droga (IL NOME) 2a News Blitz dei carabinieri, controlli a tappeto nel rione della droga: arresti e sanzioni NAPOLI – Controlli a tappeto durante i quali sono state identificate 71 persone già note alle forze dell’ordine ed effettuate 20 ispezioni nelle abitazioni di altrettanti cittadini sottoposti a misure ...

Ponticelli al centro dei controlli: A Ponticelli un servizio straordinario di controllo. Perquisizioni e verifiche al codice della strada. In campo il nucleo cinofili e i militari dell'arma del ...

Servizio straordinario di controllo del territorio aper idella compagnia di Poggioreale. Setacciate le strade del quartiere insieme al nucleo deicinofili e ai militari del reggimento Campania. Perquisizioni, un ...della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco la notte scorsa hanno ... Li fermano, l'autista è died ha 16 anni mentre il passeggero è un 15enne di San Giorgio a ...NAPOLI – Controlli a tappeto durante i quali sono state identificate 71 persone già note alle forze dell’ordine ed effettuate 20 ispezioni nelle abitazioni di altrettanti cittadini sottoposti a misure ...A Ponticelli un servizio straordinario di controllo. Perquisizioni e verifiche al codice della strada. In campo il nucleo cinofili e i militari dell'arma del ...