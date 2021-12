(Di sabato 18 dicembre 2021) E' stato ricoverato in codice rosso al Cto, un uomo di 70 anni rimasto con un braccionella macchina impastatrice della pasticceria di sua moglie, nella quale stava lavorando. L'uomo rischia l'amputazione dell'arto. L'è avvenuto oggi, 18 dicembre 2021, e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine per ricostruire la dinamica L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pontedera, incidente sul lavoro: pasticciere resta incastrato nell’impastatrice - QuiNewsValdera : Grave #incidente su #lavoro nel #pastificio #cronaca #Pontedera #Pisa - iltirreno : Pontedera, grave incidente sul lavoro - Naz_Pontedera : Braccio nel macchinario: Pontedera, grave infortunio sul lavoro in un pastificio - cascinanotizie : Incidente sul lavoro, resta incastrato in un macchinario Grave incidente presso un pastificio di Pontedera… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera incidente

L'anziano è stato trasferito in codice rosso al Cto di Firenze e rischia l'ammirazione dell'arto. L'è avvenuto stamani e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Secondo quanto si è appreso, l'uomo risulta il marito della titolare dell'...... intervenuto con l'auto medica di. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia ... Sul luogo dell'è arrivato anche il personale dell'Asl per la sicurezza sui luoghi di lavoro.E' stato ricoverato in codice rosso al Cto, un uomo di 70 anni rimasto con un braccio incastrato nella macchina impastatrice della pasticceria di sua moglie, nella quale stava lavorando. L'uomo rischi ...Livorno: è stato soccorso da un'ambulanza della Svs di via San Giovanni. Sul posto è poi intervenuta la polizia municipale per i rilievi ...