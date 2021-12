Pnrr, il governo affida i fondi per l’aerospazio all’Agenzia spaziale europea (e non a quella italiana) regalandole anche 80 milioni di euro (Di sabato 18 dicembre 2021) «Ci sfugge quale possa essere l’interesse nazionale». I sindacati, compatti, hanno scritto a Mario Draghi e a Vittorio Colao per contestare la scelta di affidare quasi l’intera gestione dei fondi Pnrr destinati all’aerospazio, 1,3 miliardi, non a un ente italiano ma all’Esa, l’Agenzia spaziale europea. E neppure gratis: il 7 per cento del finanziamento, circa 80 milioni, verrà infatti devoluto all’Esa «per sostenere i suoi costi interni». In pratica, faremo gestire da altri i soldi destinati alla ripresa nazionale, lasciandogli pure la mancia. Ha senso? La scelta del governo, che molti vedono come un favore ai francesi (la cooperazione in campo aerospaziale è prevista dal Trattato Italia-Francia), è di certo una ... Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021) «Ci sfugge quale possa essere l’interesse nazionale». I sindacati, compatti, hanno scritto a Mario Draghi e a Vittorio Colao per contestare la scelta dire quasi l’intera gestione deidestinati al, 1,3 miliardi, non a un ente italiano ma all’Esa, l’Agenzia. E neppure gratis: il 7 per cento del finanziamento, circa 80, verrà infatti devoluto all’Esa «per sostenere i suoi costi interni». In pratica, faremo gestire da altri i soldi destinati alla ripresa nazionale, lasciandogli pure la mancia. Ha senso? La scelta del, che molti vedono come un favore ai francesi (la cooperazione in campo aeroè prevista dal Trattato Italia-Francia), è di certo una ...

