Pisa Tari | stanziati quasi 400mila euro le utenze non domestiche

Il Comune di Pisa, con una delibera di Giunta, ha deciso lo stanziamento di oltre 393mila euro da destinare a contributi da concedere a rimborso degli oneri relativi alla Tari 2021 per le utenze non domestiche. «Si tratta di un'ulteriore misura di sostegno – dichiara l'assessore al commercio Paolo Pesciatini – che abbiamo voluto adottare per aiutare le attività in un anno ancora segnato, purtroppo, dal persistere delle difficoltà legate alla pandemia. Difficoltà che hanno determinato gravi effetti economici per le attività stesse, con una situazione che seppure fortemente migliorata non è ancora tornata alla normalità, se si pensa ad esempio alla ancora ridotta presenza degli ordinari flussi turistici che caratterizzano la nostra città. A queste problematiche si aggiungono gli aumenti sulla ...

