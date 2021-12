Pisa. Droga, la prevenzione passa dalle scuole: al via il ciclo di incontri negli istituti cittadini (Di sabato 18 dicembre 2021) Informare i ragazzi delle scuole sui rischi e i pericoli connessi alle droghe. E’ l’obiettivo degli incontri che si sono svolti nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 dicembre alla scuola media Fibonacci. Gli incontri hanno visto protagonisti i volontari della Fondazione Mondo Libero dalla Droga che, con l’ausilio di opuscoli informativi, materiale audiovisivo e testimonianze dirette, hanno affrontato insieme agli studenti delle classi terze il tema della Droga e dei pericoli legati all’utilizzo di sostanze stupefacenti. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio promosso dal Comune, voluto a suo tempo da Gianna Gambaccini e ora portato avanti dagli assessori Veronica Poli e Sandra Munno, insieme ai consiglieri comunali Brunella Barbuti e Giovanni Pasqualino. «La Fondazione per un Mondo Libero ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 18 dicembre 2021) Informare i ragazzi dellesui rischi e i pericoli connessi alle droghe. E’ l’obiettivo degliche si sono svolti nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 dicembre alla scuola media Fibonacci. Glihanno visto protagonisti i volontari della Fondazione Mondo Libero dallache, con l’ausilio di opuscoli informativi, materiale audiovisivo e testimonianze dirette, hanno affrontato insieme agli studenti delle classi terze il tema dellae dei pericoli legati all’utilizzo di sostanze stupefacenti. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio promosso dal Comune, voluto a suo tempo da Gianna Gambaccini e ora portato avanti dagli assessori Veronica Poli e Sandra Munno, insieme ai consiglieri comunali Brunella Barbuti e Giovanni Pasqualino. «La Fondazione per un Mondo Libero ...

