Pillola anti - Covid a gennaio in Italia. Riduce dell'89% il rischio ricovero (Di sabato 18 dicembre 2021) C'è l'ok dell'Ema per la distribuzione. Va presa entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi di ALESSANDRO FARRUGGIA Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) C'è l'ok'Ema per la distribuzione. Va presa entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi di ALESSANDRO FARRUGGIA

Advertising

TgLa7 : #Pfizer conferma risultati positivi pillola anti-Covid - VoceDelTrentino : Pillola anti covid di Pfizer in arrivo nel 2022: come funziona - - annadelbello1 : RT @RisatoNicola: La pillola anti #Covid_19 della #Mercks non è così efficace come si pensava. Il rischio di infiammazioni al cuore è quat… - stammiLontano : RT @infoitsalute: Pillola anti-Covid a gennaio in Italia Riduce dell’89% il rischio ricovero - ProDocente : Pillola anti Covid della Pfizer: quando arriva in Italia e come si usa l’antivirale? -