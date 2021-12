Piacenza-Seregno | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 18 dicembre 2021) Assalto, concreto, alle posizioni valide per i prossimi playoff di Lega Pro. Al Leonardo Garilli disi affronteranno due compagini partite per disputare un campionato tranquillo, con gli ospiti odierni che si erano prefissati la salvezza come obiettivo minimo da centrare. Le ultime prestazioni, altalenanti ma positive rispetto alle compagini attardate più in basso, sono riuscite a spingere arancioni e nerazzurri a metà classifica. I padroni di casa deldi Cristiano Scazzola sono attualmente in dodicesima posizione e nelle ultime cinque giornate di campionato hanno messo insieme cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Gli ospiti delCalcio, guidati da Alberto Mariani, sono in undicesima posizione (+1 sui piacentini) e nell’ultima cinquina di sfide hanno collezionato sette punti ...

Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle partite della 19^ giornata di campionato per il girone A, oggi 18 dicembre 2021.