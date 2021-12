Perizoma di pizzo rosso al posto della mascherina per protesta: cacciato dall’aereo (Di sabato 18 dicembre 2021) Un Perizoma rosso al posto della mascherina. Una provocazione per protestare contro le limitazioni Covid gli costa la cacciata dall’aereo su cui era imbarcato. La notizia del Tgcom24 racconta di un uomo della Florida, il 38enne Adam Jenne, che ha tentato di viaggiare a bordo di un velivolo della United Airlines. La follia è stata riportata da Nbc News, secondo cui il passeggero ha agito in segno di protesta contro le misure anti Covid sugli aerei. Jenne è stato costretto a scendere dal velivolo – che da Fort Lauderdale era diretto a Washington – prima del decollo. Non era nuovo a comportamenti stravaganti e fuori le righe. Perizoma al posto della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Unal. Una provocazione perre contro le limitazioni Covid gli costa la cacciatasu cui era imbarcato. La notizia del Tgcom24 racconta di un uomoFlorida, il 38enne Adam Jenne, che ha tentato di viaggiare a bordo di un velivoloUnited Airlines. La follia è stata riportata da Nbc News, secondo cui il passeggero ha agito in segno dicontro le misure anti Covid sugli aerei. Jenne è stato costretto a scendere dal velivolo – che da Fort Lauderdale era diretto a Washington – prima del decollo. Non era nuovo a comportamenti stravaganti e fuori le righe.al...

