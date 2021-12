Perché Clarissa Selassiè non era presente al Grande Fratello Vip? Motivo e frecciatina ad Alex Belli (Di sabato 18 dicembre 2021) Clarissa Selassiè e altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ieri sera non erano presenti in studio nel corso della diretta del reality show in onda su Canale 5 con Alfonso Signorini: per quale Motivo? Perché Clarissa Selassiè non era al Grande Fratello Vip? A spiegare il Perché della sua assenza ci ha pensato proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 dicembre 2021)e altri ex concorrenti del, ieri sera non erano presenti in studio nel corso della diretta del reality show in onda su Canale 5 con Alfonso Signorini: per qualenon era al? A spiegare ildella sua assenza ci ha pensato proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

