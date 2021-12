Peperita conquista la finale di Bake Off Italia | ecco il podio

(Di sabato 18 dicembre 2021)hato ladiOff! Ma se nel 2018 la drag queen Tekemaya è arrivata seconda a The Voice Of Italy,purtroppo ha sfiorato ilper un soffio e si è classificata quarta. #LeDragQueenConquisterannoIlMondo. “Un applauso alla nostra, che, lasciatelo dire: hai fatto un percorso eccezionale sotto questo tendone!” – ha dichiarato Benedetta Parodi, che ha poi aggiunto – “L’anno scorso sei arriva, sei caduta, hai dovuto rinunciare, ma non ti sei lasciata abbattere e sei tornata qua, regalandoci tanta simpatia, tanto affetto e tanto colore. E ricordandoci che ognuna è più autentica quanto più assomiglia a quello che ha sognato di essere”. Lola accede alla Finalissima! Complimenti anche a ...

Al termine della sfida ad avere la meglio sarà Daniela che approda in finale mentree Lola affrontano l'ultimo faccia a faccia per ladell'unico biglietto rimasto. Al momento dell'...Al termine della sfida ad avere la meglio sarà Daniela che approda in finale mentree Lola affrontano l'ultimo faccia a faccia per ladell'unico biglietto rimasto. Al momento dell'...Chi è vincitore Bake Off Italia 2021: Lola, Daniela o Roberto campione di quest'edizione? Niente da fare per Peperita, ha perso il duello per la finalissima ...Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 10 dicembre (spoiler) e finalisti, info streaming alla vigilia del nuovo appuntamento.