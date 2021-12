Pedopornografia, arrestato musicista ad Ancona: un milione di foto e video con minori (Di sabato 18 dicembre 2021) Da 20 anni raccoglieva file e video riguardanti minori tra i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Li conservava in hard disk, supporti ottici e smartphone suddividendoli in cartelle ordinate per tipologia ed età delle vittime. Ne aveva complessivamente più di un milione. Un uomo di 49 anni, musicista senza precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia di Ancona che lo ha colto in flagranza di reato.L'indagineA far scattare l'indagine è stata una segnalazione presentata da un organismo internazionale, la nona nell'ultimo periodo. I poliziotti hanno quindi identificato la persona coinvolta: da quanto si è appreso, in passato il musicista aveva dato lezioni anche a ragazzi minori, senza che però fossero emersi comportamenti sospetti. ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Da 20 anni raccoglieva file eriguardantitra i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Li conservava in hard disk, supporti ottici e smartphone suddividendoli in cartelle ordinate per tipologia ed età delle vittime. Ne aveva complessivamente più di un. Un uomo di 49 anni,senza precedenti penali, è statodalla polizia diche lo ha colto in flagranza di reato.L'indagineA far scattare l'indagine è stata una segnalazione presentata da un organismo internazionale, la nona nell'ultimo periodo. I poliziotti hanno quindi identificato la persona coinvolta: da quanto si è appreso, in passato ilaveva dato lezioni anche a ragazzi, senza che però fossero emersi comportamenti sospetti. ...

