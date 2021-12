Pedopornografia | arrestato ad Ancona 49enne in possesso di oltre 1 milione di foto e video di bambini | “Durava da circa 20 anni”

(Di sabato 18 dicembre 2021) La Polizia postale dihaun uomo di 49, un musicista privo di precedenti penali, colto in flagranza di reato, indiundipedopornografici, ritraenti minori tra i 6 e i 13coinvolti in atti sessuali con adulti. I materiali sono stati trovati dagli agenti della Polizia postale nel corso di una perquisizione. L’indagine, coordinata dalle forze dell’ordine del capoluogo delle Marche e dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline (CNCPO),è partita da una segnalazione presentata da un organismo internazionale. Accertamenti investigativi svolti dalla Polizia postale diavevano consentito di correlare altre 8 ...

