Paura per Ounas: rapina e pistola puntata (Di sabato 18 dicembre 2021) rapina ad Adam Ounas, il calciatore del Napoli si è visto puntare la pistola in faccia all’esterno della sua abitazione. Secondo quanto ricostruito il tutto è avvenuto intorno alle 13.30 in via Stazio. I malviventi hanno atteso che Ounas rientrasse nella sua abitazione di Posillipo, al termine della rifinitura effettuata a Castel Volturno. Ad aspettare il calciatore del Napoli c’erano due rapinatori, fermi su una vespa dall’altra parte della strada. Una volta che Ounas si è avvicinato gli si sono avvicinati, seguendolo fino al garage. rapina Ounas: pistola puntata alla tempia Dalla ricostruzione emerge un vero e proprio scenario del terrore per Ounas. Il giocatore si è visto arrivare i due ladri ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 dicembre 2021)ad Adam, il calciatore del Napoli si è visto puntare lain faccia all’esterno della sua abitazione. Secondo quanto ricostruito il tutto è avvenuto intorno alle 13.30 in via Stazio. I malviventi hanno atteso cherientrasse nella sua abitazione di Posillipo, al termine della rifinitura effettuata a Castel Volturno. Ad aspettare il calciatore del Napoli c’erano duetori, fermi su una vespa dall’altra parte della strada. Una volta chesi è avvicinato gli si sono avvicinati, seguendolo fino al garage.alla tempia Dalla ricostruzione emerge un vero e proprio scenario del terrore per. Il giocatore si è visto arrivare i due ladri ...

