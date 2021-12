Patente di guida, come cambia l'esame di teoria: tutte le novità dal 20 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Il numero dei quiz diminuisce e passa da 40 a 30. Contestualmente scende anche il tempo a disposizione per completare la prova: da 30 a 20 minuti. Il numero degli errori consentiti scende da 4 a 3. Con il quarto scatterà la bocciatura Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Il numero dei quiz diminuisce e passa da 40 a 30. Contestualmente scende anche il tempo a disposizione per completare la prova: da 30 a 20 minuti. Il numero degli errori consentiti scende da 4 a 3. Con il quarto scatterà la bocciatura

Advertising

SkyTG24 : Patente di guida, come cambia l'esame di teoria: tutte le novità dal 20 dicembre - Risorgiamo : Bisogna togliere la patente di guida ai SIERATI! Troppi incidenti, spesso mortali, per malori improvvisi! Non si pu… - Mariang47614228 : RT @RCatuso: AVETE LA PATENTE DI GUIDA? MA.....SARÀ allora saprete tranquillamente dirmi chi passa ,in ordine dal primo all ultimo https:/… - RCatuso : AVETE LA PATENTE DI GUIDA? MA.....SARÀ allora saprete tranquillamente dirmi chi passa ,in ordine dal primo all ult… - infoitinterno : Patente di guida, ecco come cambia l’esame di teoria -