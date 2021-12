Papa Francesco incontra gli ultimi: l'esclusiva mondiale di Canale 5 (Di sabato 18 dicembre 2021) Papa Francesco, dopo l'intervista dello scorso anno trasmessa a gennaio su Canale 5, torna a Mediaset per un'escluva mondiale per un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il Pontefice ha scelto di abitare e lavorare... Leggi su today (Di sabato 18 dicembre 2021), dopo l'intervista dello scorso anno trasmessa a gennaio su5, torna a Mediaset per un'escluvaper un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il Pontefice ha scelto di abitare e lavorare...

Advertising

CarloVerdelli : Non è un Papa buono, #Francesco Anzi è un Papa duro con i duri di cuore. Sempre di più, con sempre più forza. Si pu… - virginiaraggi : Auguri di buon compleanno, Papa Francesco. Il suo esempio e le sue parole ci guidano ogni giorno nella costruzione… - vaticannews_it : #17dicembre #PapaFrancesco incontra i #migranti giunti ieri in Italia per un accordo tra Santa Sede, autorità itali… - ValentCastello : @Pontifex_it ...Papa Francesco è un Don Gallo che ce la fatta ???????????? - CRINICO72 : 'Chi costruisce un muro,finirà schiavo dentro il muro che ha costruito,senza orizzonti'… -