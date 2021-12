PAOLO BELLI | MILLY CARLUCCI MI HA INSEGNATO TUTTO FIN DA BAMBINO SOGNAVO IL SABATO SERA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 18 dicembre 2021)è come un fratello per. Amici nella vita e inseparabili compagni di squadra a Ballando con le Stelle. Una lunga gavetta nella musica con il gruppo Ladri di Biciclette: partecipa al Festival di Sanremo, vince il Festivalbar e il Telegatto. Poi la tv e gli show deldi Rai1, Tornocon Giorgio Panariello e dal 2005 Ballando dove affianca lae dirige la Big Band.per la prima volta ballerino per una notte. Un bilancio dell’edizione di Ballando che si conclude sta? “Sono l’uomo più felice del mondo, per me, personalmente e professionalmente, ma anche come fratello maggiore di trenta musicisti che mi ruotano attorno. Sono felicissimo per ...