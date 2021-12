Pallanuoto, Serie A1 2021-2022: il Brescia riacciuffa la Pro Recco, il Savona passa a Trieste ed è terzo (Di sabato 18 dicembre 2021) La dodicesima giornata della Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile, orfana dei match Quinto-Milano Metanopoli e Salerno-Ortigia, a causa di alcune positività al Covid riscontrate nelle squadre di Quinto e Salerno, e dopo l’anticipo di domenica scorsa tra Pro Recco ed Anzio, dominato dai liguri per 20-3, offre comunque importanti spunti di classifica. I campioni d’Italia del Brescia asfaltano la Lazio, fanalino di coda della classifica, per 20-4 e riacciuffano la Pro Recco al primo posto. Al terzo posto, a -3 dalla coppia di testa, si issa il Savona, che passa per 13-16 in casa del Trieste e scavalca i giuliani. Il Telimar Palermo regola il Posillipo per 12-4 ed aggancia al quinto ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) La dodicesima giornata dellaA1dimaschile, orfana dei match Quinto-Milano Metanopoli e Salerno-Ortigia, a causa di alcune positività al Covid riscontrate nelle squadre di Quinto e Salerno, e dopo l’anticipo di domenica scorsa tra Proed Anzio, dominato dai liguri per 20-3, offre comunque importanti spunti di classifica. I campioni d’Italia delasfaltano la Lazio, fanalino di coda della classifica, per 20-4 eno la Proal primo posto. Alposto, a -3 dalla coppia di testa, si issa il, cheper 13-16 in casa dele scavalca i giuliani. Il Telimar Palermo regola il Posillipo per 12-4 ed aggancia al quinto ...

