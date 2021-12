Pallanuoto femminile | Serie A1 2021-2022 | SIS Roma campione d’inverno!

(Di sabato 18 dicembre 2021) La nona giornata dellaA1 dioggi vede disputarsi soltanto due incontri: dopo il rinvio di CSS Verona-Orizzonte Catania, che si giocherà sabato 26 febbraio, oggi saltano Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova e Milano-Rari Nantes Florentia, a causa di positività al Covid tra le fila di Padova e Florentia. Gioca e vince la SIS, che si lauread’inverno con 25 punti sui 27 a disposizione dopo l’odierna affermazione per 17-7 sullaTrieste. Pareggio per 12-12 nel match di metà classifica tra Como Nuoto Recoaro e Bogliasco 1951. PROGRAMMA E RISULTATI 9^ Giornata – sabato 18 dicembre16:00 S.I.S.TRIESTE 17-7 16:00 VELA NUOTO ANCONA – C.S. PLEBISCITO ...

Al, il nono turno mette di fronte la squadra - rivelazione, la Como Nuoto Recoaro, e una formazione, quella ligure, che pratica un'ottima. La classifica dice che le ragazze di ...... non solo con l'attività della scuola calcio, ma operando in molte altre discipline sportive (dal nuoto agonistico maschile e, alla, fino alle arti marziali), come testimoniano i ...La nona giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile oggi vede disputarsi soltanto due incontri: dopo il rinvio di CSS Verona-Orizzonte Catania, che si giocherà sabato 26 febbraio 2022, oggi saltan ...Oggi, sabato 18 dicembre, si è svolto il sorteggio dei quarti di finale dell'Eurolega 2021-2022 di pallanuoto femminile: ad Atene, in Grecia, prima della finale della Supercoppa Europea tra Olympiacos ...