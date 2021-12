Pallanuoto femminile | Eurolega 2021-2022 | ai quarti il Plebiscito Padova affronterà le russe della Dynamo Uralochka

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi, sabato 18 dicembre, si è svolto il sorteggio deidi finale dell’di: ad Atene, in Grecia, primafinaleSupercoppa Europea tra Olympiacos Piraeus (Grecia) e Kinef Surgutneftegas Kirishi (Russia), il, ha conosciuto il nomesua avversaria. Le patavine saranno impegnate in casa il 5 ed in trasferta il 26 febbraiocontro le: chi passerà il turno accederà alla Final Four di, chi perderà il doppio confronto avrà diritto a giocare la Final Four del LEN ...