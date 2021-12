Palidoro | il consigliere Capolei visita il Bambin Gesù | “Grazie per il lavoro che fate”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 dicembre 2021) Fiumicino – “Questo pomeriggio hoto il reparto di neuroriabilitazione dell’Ospedale Pediatricodie la Casa Ronald, accompagnato da Ilaria Bartoli, consigliera comunale di Nettuno, Maria Teresa Tomei e Maria Fernanda Posillipo dell’associazione ‘Un angelo per amico’, da Gildo Armillei, dell’associazione ‘La pecora nera’, da Carla Magliocchetti, della Onlus “Andos Nettuno Anzio”, e dallo scrittore Michele Cioffi”. Inizia così una nota diffusa da Fabioregionale del Lazio e vicepresidente della Commissione Sanità, che spiega: “Ho trovato operatori molto preparati e gentili che ho ringraziato per lo straordinarioche fanno ogni giorno“. “La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald mette a ...