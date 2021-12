Palermo. Processo Agostino, Tirrito (Cogi): “Essenziale collaborazione dei pentiti” (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Processo Agostino per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, che si sta svolgendo nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo ha trattato vari argomenti nella lunga deposizione del collaboratore di giustizia Francesco Onorato. “Si è parlato – dice Maricetta Tirrito portavoce del Comitato collaboratori di giustizia – dei contatti della famiglia Madonia con uomini delle istituzioni come Arnaldo La Barbera, Bruno Contrada e Giovanni Aiello, anche noto come Faccia da mostro (un uomo, quest’ultimo che in “Cosa nostra” era ritenuto come atteggiamento meglio di un uomo d’onore). E poi ancora delle confidenze raccolte da Emanuele Piazza (l’agente dei servizi di sicurezza ucciso il 15 marzo del 1990), dei ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilper l’omicidio dell’agente di polizia Ninoe di sua moglie Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, che si sta svolgendo nell’aula bunker del carcere Ucciardone diha trattato vari argomenti nella lunga deposizione del collaboratore di giustizia Francesco Onorato. “Si è parlato – dice Maricettaportavoce del Comitato collaboratori di giustizia – dei contatti della famiglia Madonia con uomini delle istituzioni come Arnaldo La Barbera, Bruno Contrada e Giovanni Aiello, anche noto come Faccia da mostro (un uomo, quest’ultimo che in “Cosa nostra” era ritenuto come atteggiamento meglio di un uomo d’onore). E poi ancora delle confidenze raccolte da Emanuele Piazza (l’agente dei servizi di sicurezza ucciso il 15 marzo del 1990), dei ...

