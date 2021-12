Palermo | la polizia festeggia il Natale con i bambini delle case famiglia

Advertising

palermo24h : Messina, operazione sicurezza della polizia per il Natale – FOTO - NuovoSud : Palermo, la polizia rimpatria uno straniero per motivi di sicurezza - PALERMOPM : AVVISO - Agenparl : Polizia di Stato - Comunicato stampa e video Palermo) - - palermo24h : Ragusa, la Questura regala al sindaco Cassì una palla natalizia con il logo della Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo polizia

Poliziamoderna.it

Delle indagini - strettamente digiudiziaria - si stanno occupando i carabinieri del nucleo ... con a capo il maggiore Luigi Balestra, e il nucleo Investigativo antincendio diguidato ...... ritenuto 'soggetto pericoloso', è stato fermato dagli agenti amentre stava assistendo ad uno spettacolo in un teatro. Secondo quanto accertato dalla, nelle sue intenzioni ci sarebbe ...Tragedia sfiorata questa mattina a Palermo. Un balcone pericolante si è distaccato e parzialmente ceduto in corso Calatafimi , all’altezza della zona di via Titina De Filippo. Sul posto sono ...PALERMO – Crolla un balcone pericolante in corso Calatafimi, all’altezza della zona di via Titina De Filippo e ha costretto la chiusura di una delle arterie principali della città. La polizia municipa ...